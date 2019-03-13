شكرا لقرائتكم إيمرى عن مواجهة أرسنال ورين باليورباليج: خُلقنا للتحديات الصعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال أن مباراة الغد أمام رين الفرنسي، ستكون صعبة للغاية لأنها أمام منافس صعب ويلعب بروح قتالية.

ويستضيف أرسنال الإنجليزي نظيره رين الفرنسي في العاشرة مساء اليوم بإياب دور الـ16 للدوري الأوروبي، ويحتاج للفوز بهدفين دون رد على الأقل لبلوغ دور الثمانية بعدما خسر ذهابا بنتيجة 2/0.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي اليوم: "تمثل هذه المباريات حافزا لنا لاننا نرغب دائما في خوض مواجهات كبيرة وصعبة أمام أفضل الفرق.. أرغب في خوض مباريات قوية يصعب التكهن بنتيجتها وأمام منافسين أشداء. غدا سنخوض واحدة من هذه المباريات. نحتاج إلى التماسك واللعب بروح الفريق وأن نصنع أجواء لا تنسى في ملعب الامارات في ظل وجود مشجعينا لمساعدتنا على تقديم أفضل أداء خلال المباراة".

وتابع قائلا: "نرغب في اللعب بروح قتالية عالية مستفيدين من مؤازرة جماهيرنا مع اتخاذ قرارات ذكية في الملعب".

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وسيحصل أرسنال على دفعة بعودة المهاجم الكسندر لاكازيت بعد تقليص عقوبة إيقافه إلى مباراتين، بعدما عوقب بالايقاف ثلاث مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء في ذهاب دور 32 أمام باتي بوريسوف.

وقال إيمري "يمكننا اللعب بمهاجمين اثنين ويمكننا الاعتماد على واحد فقط. غدا لن أفكر فقط في التشكيلة الأساسية حيث قد نحتاج إلى حلول للمواقف المختلفة. يمكننا الاعتماد على طرق لعب مختلفة ولاعبين يملكون حلولا مختلفة".

وسيفتقد أرسنال جهود سقراطيس بينما سيتم تقييم حالة هنريك مخيتاريان الذي يعاني من إصابة في الظهر.