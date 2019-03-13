شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : شائعة العينات الإيجابية مدسوسة ومقصودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي الزمالك، بأنه لا اساس من الصحة لما أثير في احد المواقع الإلكترونية، خلال الساعات الماضية، بخصوص ايجابيه بعض عينات التحليل للاعبي الفريق، التي تم سحبها بعد انتهاء مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني، التي أقيمت الأحد الماضي.
وأوضح المشرف العام، أن تلك الشائعات المغرضة الهدف منها التأثير على الفريق قبل خوض مباراة، الأحد المقبل، امام نصر حسين داي الجزائري، مؤكدا استحالة تناول اي لاعب بالفريق اي أدوية قبل الرجوع إلى طبيب الفريق.
وكشف مصدر مطلع بلجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عدم تلقى إخطار رسمى من اللجنة الطبية بالاتحاد، بوجود عينات إيجابية بعد إجراء تحليل المنشطات، عقب مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
ونجح الزمالك فى تحقيق فوز عريض على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، قبل مواجهة نصر حسين داى الجزائرى يوم الأحد المقبل فى ختام دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
أضاف المصدر لـ"الخليج 365" أنه حتى هذه اللحظة لم تتلقى لجنة المسابقات إخطارا رسميا من اللجنة الطبية بالكاف بخصوص وجود عينات إيجابية فى تحليل المنشطات الخاص بمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى.
وشهدت الساعات الماضية، تردد أنباء فى السوشيال ميديا تفيد بوجود عينات إيجابية فى تحليل منشطات مباراة الزمالك وجورماهيا وحرص الخليج 365 على التواصل مع مصدر مطلع بلجنة المسابقات بـ"كاف" للتأكد من هذه الأنباء مؤكدا عدم تلقى أى إخطارات تفيد بحدوث ذلك الأمر حتى الآن.
أوضح المصدر أن المسئول عن اللجنة الطبية بـ"كاف" يدعى صديق ويحمل الجنسية الكاميرونية وحال ثبوت وجود أى عينات إيجابية فى أى مباراة بالبطولات الأفريقية يتم إخطار لجنة المسابقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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