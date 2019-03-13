شكرا لقرائتكم النيران الصديقة تنقذ بايرن ميونخ أمام ليفربول في الشوط الأول..فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بايرن ميونخ وضيفه ليفربول بالتعادل الإيجابى 1-1، فى اللقاء المقام على ملعب "اليانز آرينا" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا. وكان لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب "انفيلد" قد انتهى بالتعادل السلبي. تقدم السنغالى ساديو مانى أولا للريدز فى الدقيقة 26 بعد أن راوغ الحاس مانويل نوير، ونجح البايرن فى التعادل عن طريق جويل ماتيب مدافع ليفربول فى مرماه بالدقيقة 39.

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