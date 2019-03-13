شكرا لقرائتكم برشلونة يتقدم بسهولة على ليون بهدفين فى الشوط الأول.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم برشلونة الإسبانى على ليون الفرنسى بهدفين دون رد فى اللقاء المقام على ملعب "كامب نو" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا. وإذا استمرت النتيجة على الوضح الحالى سيتأهل البارسا للدور المقبل بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى بدون أهداف. سجل هدفى برشلونة، ليونيل ميسي من ركلة جزاء بالدقيقة 18، والبرازيلى فيليب كوتينيو فى الدقيقة 31 إثر تمريرة رائعة من لويس سواريز، أوضعها بسهولة كوتينيو فى المرمى الخالى من حارسه. وتعرض لوبي حارس ليون للإصابة فى اللقاء، وغادر الملعب ليشارك بدلا منه جورجلين فى الدقيقة 34.

الهدف الأول تصدى من حارس ليون Advertisements حارس ليون يتصدى فرحة لاعبى برشلونة ميسي يحتفل بالهدف

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