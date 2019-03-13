شكرا لقرائتكم أبو تريكة مدافعًا عن صلاح: "المصريين لما بينتقدوا بيبقى من العشم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية، عن النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بعد الانتقادات التى وجهت بعد تصريحاته الأخيرة.

ودخل أبو تريكة فى وصلة مدح عن محمد صلاح بتصريحات تلفزيونية، قائلا: "محمد صلاح متواضع وبطل من الشعب وعمره ما كان متكبر والمصريين لما بيحبوا حد بيطلعوا بيه السما ولما بينتقدوه ده بيكون من العشم، لانه زينا طالع من الطبقة الفقيرة فى مصر".

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ويقود النجم المصرى محمد صلاح، فريقه ضد بايرن ميونخ الألمانى، فى المباراة التى تنطلق فى العاشرة مساء، على ملعب "اليانز آرينا" فى إياب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح قد تعرض لانتقادات مؤخرًا بعدما فسر البعض تصريحاته الأخيرة حول الضغوطات التى يتعرض لها بأنها تحمل رائحة التعالي، إلا أن نجم ليفربول دافع عن نفسه وأكد أنه لم يقصد.