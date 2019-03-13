شكرا لقرائتكم رئيس كاف ممنوع من دخول أمريكا لحضور اجتماعات فيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أحمد أحمد، تأشيرة دخول أراضيها لحضور اجتماعات مجلس فيفا الحكام المقرر اقامته غدًا بـ"ميامى" لأسباب مجهولة.

وكشف موقع "أفريكا فوت" بأن رئيس الاتحاد الافريقى، يتعذر عليه حضور اجتماع فيفا ما لم يتدخل مسؤولون كبار أمريكيين لحسم حضوره، في خطوة غير مفهومة ما دام أن السلطات الأمريكية لا تمنع المواطنين من مدغشقر من دخول أراضيها، خاصة وأن الأمر يتعلق برئيس "كاف" إجتماع يحضره مسؤولون من كل بقاع العالم تقريبا.

ويتواجد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، عضو مجلس فيفا بصفته الدولية ممثلًا عن القارة الأفريقية.