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جدة - عمرو شويل التقت عدسات الكاميرات حركة فرعونية فعلها ليونيل ميسي بعد احرازة هدف برشلونة الأول ضد ليون في الدقيقة 17 من ركلة جزاء بالمباراة التي تجمعهما حاليا بملعب "كامب نو"، في "إياب" دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. ميسى يحتفى بهدفة الأول بحركة فرعونية Advertisements الشعار والحركة الفرعونية المعروفة الشعار والحركة الفرعونية المعروفة

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