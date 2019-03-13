شكرا لقرائتكم برشلونة ضد ليون .. التشكيل الرسمى لموقعة كامب نو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة وبرونو جينيسيو المدير الفنى لفريق ليون الفرنسى، التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين على ملعب "كامب نو" فى إياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا. وكان لقاء الذهاب الذى أقيم فى مدينة ليون منذ 3 أسابيع قد انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف. وجاء تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: سيرجى روبرتو - لينجليه - بيكيه - جوردى ألبا خط الوسط: بوسكيتش - راكيتيتش - آرثر خط الهجوم: كوتينيو - سواريز - ميسى Advertisements تشكيلة برشلونة بينما جاء ليون

حراسة المرمى: لوبيس خط الدفاع: دوبوا - مارسيلو - ديناير - ميندى - مارسال خط الوسط: ندومبيلى - فقير - توسارت خط الهجوم: ديمبلى - ديباى

تشكيل ليون

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