مسابقات القسم الثانى تطالب الزرقا بتحديد ملعب بالقاهره لمباراة منتخب السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت لجنة مسابقات القسم الثانى خطاباً تطالب فيه نادى الزرقا بتحديد ملعب لمباراة فريقها مع منتخب السويس فى الأسبوع 22 بالقسم الثانى داخل نطاق محافظة القاهرة وذلك بعد إعلان تأجيل المباراة صباح اليوم لحين تحديد ملعب محايد لمباراة الفريقين . Advertisements وأمهلت لجنة المسابقات الزرقا 72 ساعة لتحديد الملعب والحصول على الموافقة الأمنية له، وكانت اللجنة قررت لعب المباراة بملعب رأس البر يوم الخميس القادم قبل ان يتدخل نواب محافظة السويس لإقامة المباراة خارج محافظة دمياط التابع لها نادى الزرقا . يذكر أن مباريات الفريقين تلعب فى ملاعب محايدة منذ أحداث شغب شهدها لقائهما فى موسم 2013 .

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