شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 13/3/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة شبيبة الساورة يوم السبت المقبل فى بطولة دورى أبطال افريقيا.

عزومة من عمرو جمال لتحفيز لاعبى الأهلى قبل مواجهة الساورة

أقام عمرو جمال مهاجم الأهلي عزومة لزملائه اللاعبين بعد مران الفريق اليوم الأربعاء، والتي تأتي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري الحاسمة، والتي تأتي في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب لاعبو الأهلي في لم الشمل وتحفيز بعضهم البعض قبل مواجهة الساورة، والتي يحتاج فيها الفريق الأحمر للفوز لضمان التأهل للدور التالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

صور ..جوزيه يحضر مران الأهلى ويصافح الخطيب واللاعبين

تواجد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص جوزيه على التواجد في المران لدعم ومؤزاة الفريق قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

وصافح جوزيه محمود الخطيب رئيس النادى والمتزواجد فى المران ولاعبي الأهلي الذين حرصوا علي استقباله بحفاوة.

كيف يستعد الشناوي لتدعيم الأهلي أمام الساورة رغم الإصابة

شارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء مران فريقه اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى الشناوي جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم، ثم انضم لجزء من تدريبات حراس المرمى التي يقودها طارق سليمان.

وخاض الشناوي الجزء الأخير من المران جالسا على ركبته، خاصة وأنه يعاني من التواء في الأنكل تعرض له في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فيتا كلوب الكونغولي.

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لاسارتى يصحح أخطاء لاعبى الأهلى قبل مواجهة الشبيبة

أوقف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة في أكثر من مناسبة، لتصحيح الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

الأهلى يبحث ترتيبات مباراة شبيبة الساورة الجزائرى فى دورى الأبطال

عقد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي اجتماعا هاما ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة مع مديري أمن مقر وفروع النادي، لوضع الخطة الأمنية والترتيبات الخاصة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره فريق شبيبة الساورة الجزائرى، والمقرر لها مساء السبت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقي.

واستعرض الاجتماع الاتصالات المستمرة مع قيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية، لتوفير الأجواء المناسبة والتيسير على جماهير وأعضاء النادي خلال المباراة، إلى جانب المهام التي سيقوم بها أفراد الأمن الإداري بالنادي وشركة الأمن الخاصة التي يتم الاستعانة بها في تنظيم المباريات خلال الفترة الماضية.