شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... رئيس طنطا يجتمع باللاعبين قبل قمة دوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فايز عريبي رئيس نادي طنطا اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق وذلك قبل ساعات من مباراة الفريق أمام دمنهور في قمة مباريات دوري القسم الثاني المقرر لها الثالثة من عصر الغد بإستاد طنطا.

وشهد الاجتماع تأكيد فايز عريبي علي أن الفترة القادمة يجب أن لا تشهد أي تخاذل من فرد في منظومة كرة القدم بالنادي من أجل حسم الصعود قبل الأسبوع الأخير من بطولة الدوري.

Advertisements

وأكد عريبي للاعبين أن الجميع يجب أن يكون علي قلب رجل واحد من أجل عدم التفريط في القمة خاصة وأن الحفاظ علي القمة أصبح بأقدام لاعبي طنطا وليس بأقدام الفرق الأخري مطالبا اللاعبين بالعمل علي الفوز في المباريات المقبلة لعدم التفريط في القمة.

واختتم رئيس طنطا اجتماعه مع اللاعبين بقراءة الفاتحة مع اللاعبين والجهاز الفني مع التعاهد علي تحقيق الثلاث نقاط في مباراة دمنهور المقبلة.