نصر يجتمع بلجان اتحاد اليد للترتيب لنهائيات الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد، اجتماعا مع لجان الاتحاد الرئيسية المسابقات والحكام والمراقبين للترتيب لنهائيات الموسم الحالي من دوري المحترفين والدرجات الأخرى وكأس مصر. حضر الاجتماع مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، ومصطفى شوقي وعبده عبدالوهاب وعمرو فتحي أعضاء مجلس الإدارة، وسعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات، وتامر فكري وشعبان محمد رئيسي لجنة الحكام، وفتحي فرحات رئيس لجنة المراقبين. وخلال الاجتماع استمع رئيس الاتحاد برؤية اللجان لإدارة نهائيات الموسم لتخرج بالشكل اللائق أمام الجميع. وأكد هشام نصرعلى ثقته الكبيرة في اجان الاتحاد والمجهود المبذول طوال الموسم، وخاصة في نهائيات الموسم التي تطون دائما محط أنظار كل المتابعين. Advertisements

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