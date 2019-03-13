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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فضل: الإعلان عن نظام التطوع قريبا.. وأتمنى مشاركة كل المصريين في البطولة
فضل: الإعلان عن نظام التطوع قريبا.. وأتمنى مشاركة كل المصريين في البطولة
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