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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 / 3 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الاربعاء 13 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فضل: الإعلان عن نظام التطوع قريبا.. وأتمنى مشاركة كل المصريين في البطولة

فضل: الإعلان عن نظام التطوع قريبا.. وأتمنى مشاركة كل المصريين في البطولة

 

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رئيس لجنة الإعاشة بأمم أفريقيا: الوطنية ستكون سبب نجاح البطولة فى مصر

 

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الخلفية تهدد مشاركة مروان محسن أمام شبيبة الساورة والضامة تهاجم ربيعة

 

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شاهد.. لاسارتى "بياخد البركة" من جوزيه قبل مواجهة الساورة المصيرية

 

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لاسارتي يعقد مؤتمرا صحفياً للحديث عن مواجهة الساورة الجمعة

 

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الزمالك يرد على شائعة منشطات طارق حامد

 

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حازم إمام يعود لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى

 

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جروس يعالج أزمة إهدار الفرص فى الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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