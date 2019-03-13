شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلان لنصف نهائي بطولة كناري كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائي المصري محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا وطارق مؤمن المصنف الثالث، إلى الدور نصف النهائي ببطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش المقامة حاليا في لندن . و تغلب الشوربجي على منافسه الانجليزي ديكلان جيمس بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتائجها كالتالي: 11-9, 11-2 . Advertisements فيما فاز طارق مؤمن على منافسه الأسترالي ريان كوسكيلي بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 13-11, 11-5. وتصنف بطولة كناري كلاسيك بفئة بطولات الاسكواش الذهبية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 100 ألف دولار .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلان لنصف نهائي بطولة كناري كلاسيك للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.