شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الاربعاء 13 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 13 / 3 / 2019 ، العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ، السعيد يهدد عودة "بوطيب" لقيادة هجوم الزمالك أمام حسين داى ، الزمالك يضع محمد إبراهيم على قائمة البيع نهاية الموسم .

السعيد يهدد عودة "بوطيب" لقيادة هجوم الزمالك أمام حسين داى

يواصل الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا للسفر إلى الجزائر بعد غد الجمعة، فى إطار التحضيرات لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الأبيض برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتليتكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

الزمالك يضع محمد إبراهيم على قائمة البيع نهاية الموسم

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على عرض محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق، للبيع فى نهاية الموسم الجارى بعد تلويح اللاعب فى الفترة الأخيرة بامتلاكه عروضًا للرحيل، ما أدى إلى استبعاده من حسابات المشاركة الفترة الأخيرة مع الفريق، خاصة بعدما رفض تمديد عقده لناديه الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، فى نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد تعثر انتقاله للإسماعيلى.

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الزمالك يترقب موقف ساسى من موقعة المقاولون

يترقب مسئولو الزمالك الرد الرسمى من الاتحاد التونسى لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة، حول إمكانية تواجد الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط نسور قرطاج والفريق الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يبدأ إجراءات حجز طائرة خاصة لرحلة الجزائر

تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن فكرة السفر إلي الجزائر علي متن طائرة عادية، حيث شرعوا خلال الساعات القليلة الماضية فى إجراءات حجز طائرة خاصة استعدادا للسفر إلى الجزائر يوم الجمعة، لخوض مباراة نصر حسين داى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

جروس يضع برنامج خاص لـ"أيمن حفنى".. ويجتمع مع اللاعبين

عقد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعى اليوم، الأربعاء، وقام جروس بشرح بعض الأمور الفنية الخاصة للاعبين التى ينوى تطبيقها، كما طالبهم بالتركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى.