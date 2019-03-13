شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تحجز المقعد الثالث في نصف نهائي بلاك بول لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية عالميا إلى الدور نصف النهائي ببطولة بلاك بول الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش والمقامة حاليا بالتجمع الخامس.

وفازت الشربيني على منافستها الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة ماراثونية استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:4-11, 12-10, 6-11, 11-7, 11-8 .

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وكانت رنيم الوليلي المصنفة الأولى ونوران جوهر المصنفة الثامنة قد تأهلا إلى الدور نصف النهائي أيضا وبذلك تضمن مصر مقعدا في الدور النهائي للبطولة التي تصنف بفئة البطولات الذهبية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 107 ألف دولار.

يذكر أن نور الشربيني كانت قد حصدت لقب بطولة العالم في بداية مارس الجاري بعد تغلبها في المباراة النهائية على مواطنتها نور الطيب .