شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لنجوم الإسماعيلي بمقر الإقامة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، تدريبات إستشفائية داخل صالة الجيمانزيوم بالإضافة إلى حمام السباحة، وذلك بمقر إقامته بتونس. وكانت بعثة الدراويش قد وصلت ظهر الأربعاء إلى مطار قرطاج للدخول فى معسكر مغلق إستعدادًا لملاقاة الأفريقى. وتقام هذه المباراة عصر السبت المقبل فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا. Advertisements وخضع لاعبو الفريق برنامج خاص خلال مران اليوم لتجنب تعرضهم للاجهاد أو الارهاق. ويسعى الفريق الأصفر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفريقى بالرغم من خروجه رسميًا من البطولة بعد تعادله فى الجولة الأخيرة مع مازيمبى بهدف لكل منهما.

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