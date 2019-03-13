شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يقرر العودة للتدريبات بالغردقة بدلا من القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الجونة بقيادة حمادة صدقى العودة للتدريبات بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر وإلغاء المران بالقاهرة رغم الاتفاق المسبق لدى اللاعبين ويأتى هذا عقب الراحة السلبية التى منحها للاعبين لمدة 48 عقب الهزيمة من فريق الاتحاد السكندرى بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما، بملعب الجونة فى إطار الجولة الـ26 من الدورى الممتاز لكرة القدم.

ويلاقى فريق الجونة نظيرة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم 31 من الشهر الجارى والتى ستقام بملعب الجبل الاخضر بالمقاولون العرب .

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ويحتل فريق الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة.