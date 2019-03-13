يوتيوب الآن on youtube مباراة ليفربول والبايرن بث مباشر beIN ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت بث مباشر...

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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر

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بث مباشر مباراة ليفربول والبايرن

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يبدأ الأستوديو التحليلي الخاص بالمباراة بعد قليل حيث المباراة الصعبة بين بايرن ميونخ وليفربول، ويصعد الفائز إلى دور الثمانية من البطولة

نزول لاعبي الفريقين لملعب اللقاء لأداء عمليات الإحماء

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انطلق المباراة الآن

بداية هجومية لصالح ليفربول ولكن دفاع البايرن يتدخل ويُنقذ المرمى

البايرن يُهاجم بقوة على مرمى ليفربول ولكن الدفاع القوي لليفر يمنع البايرن من تسجيل أهداف

ماني يُسجل هدف ليفربول الأول بعد مرور 27 دقيقة من عمر المباراة

الدقيقة 39: بايرن ميونخ يتعادل بهدف من خطأ دفاعي

ليفربول يتعادل بهدف مقابل هدف لصالح البايرن على أرض البايرن، وقد أحرز الهدف الأول لصالح ليفربول ماني بينما سجل هدف التعادل لاعب ليفربول من خطأ دفاعي.

ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر

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