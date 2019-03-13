KORA STAR يوتيوب برشلونة وليون بث مباشر| برشلونة وليون بث مباشر يلا شوت مباراة برشلونة وليون مشاهدة...

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مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر يلا شوت مباراة برشلونة وليون الاسطورة للبث المباشر beIN مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر برشلونة وليون بث مباشر رابط مباراة برشلونة وليون بث مباشر، وتتجه أنظار عشاق برشلونة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية نحو ملعب الكامب نو لمتابعة المباراة الهامة، وتقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية بتخصيص قناة beIN SPORTS HD 2 لنقل اللقاء، ويُعلق على اللقاء كلاً من حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

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بث مباشر مباراة ليون وبرشلونة كورة ستار كورة أون لاين برشلونة وليون yalla shoot كورة جون مباراة ليون وبرشلونة الاسطورة بث مباشر ليون وبرشلونة ماتش ليون وبرشلونة بث مباشر، ومن الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول في الدوري المحلي بينما يحتل ليون المركز الثالث في الدوري المحلي،ويُذكر أن برشلونة لم يخسر على ملعب الكامب نو في المواجهات الإقصائية في آخر أربعة مواسم، كما تشهد المباريات حضور جماهيري كبير لدعم الفريق.

تنطلق مباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا دور الستة عشر بعد قليل في ملعب الكامب نو على بين سبورت.

نزول لاعبي الفريقين لملعب اللقاء لأداء عمليات الإحماء

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انطلاق المباراة الآن وبرشلونة تُهاجم

برشلونة تتقدم بهدف يحرزه ميسي من ضربة جزاء

الدقيقة 31: برشلونة تتقدم بهدف ثاني عن طريق لاعبها كوتينهو

نهاية شوط المباراة الأول بفوز برشلونة بهدفين أحرزهما ميسي من ضربة جزاء وكوتينهو، وبهذه النتيجة يضمن برشلونة صعوده للدور المقبل

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