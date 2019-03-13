نتيجة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا نهاية الشوط الأول

سيكون ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية مسرحاً لإقامة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ليفربول الإنجليزي يأمل في أن يحقق نتيجة جيدة أمام بايرن ميونخ من أجل التأهل للدور القادم من دوري الأبطال، الفريق الإنجليزي الذي تأهل لنهائي النسخة الماضية من البطولة الأوروبية تمكن من أن يتأهل هذا الموسم لدور الستة عشر بعد أن حل ثانياً في المجموعة الثالثة خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد أن حصد صلاح ورفاقه تسع نقاط خلال مشوارهم بدوري المجموعات.

على الجانب الآخر فإن فريق بايرن ميونخ الألماني أنهى مشواره بدوري المجموعات في صدارة المجموعة الخامسة متفوقاً على أندية أياكس الهولندي، وبنفيكا البرتغالي، وأثينا اليوناني، وجمع العملاق البافاري 14 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة، إذ أن الفريق لم يتلقى أي خسارة حتى الآن بدوري الأبطال هذا الموسم.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونخ التي كانت قد أقيمت بين الفريقين قبل نحو أسبوعين تقريباً قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهو ما يعني أن التعادل الإيجابي سيمنح الفريق الإنجليزي بطاقة التأهل استناداً على قاعدة تسجيل الأهداف خارج الديار.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

هذا وسيتم بدء أحداث لقاء ليفربول وبايرن ميونخ الألماني في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم

ويمكنكم مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال عبر قناة Bein SPORTS HD1 بصوت المعلقين: عصام الشوالي، وخليل البلوشي.

نتيجة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

بدأت أحداث مباراة ليفربول وبايرن ميونخ وسنتابع معكم أحداث المباراة.

وتمكن السنغالي سايدو ماني من تسجيل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة السادسة والعشرين بعد أن استغل خروج نوير حارس مرمى البايرن من مرماه، ليضع ماني الكرة في شباك الفريق البافاري.

وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين سجل ماتيب من تسجيل هدف التعادل لبايرن ميونخ بالخطأ في مرماه، لتصبح النتيجة هدف لمثله.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.