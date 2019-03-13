beIN Match.. بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ اليوم يلا شوت| كورة أون لاين “الشوط الثاني”...

نقدم لكم بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت كورة ستار ليفربول وبايرن ميونخ الأسطورة بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر كورة أون لاين ليفربول والبايرن مباشر، في واحدة من أقوى المباريات على المستوى العالمي والأوروبي يستضيف اليوم فريق بايرن ميونخ الفريق الانجليزي ليفربول في ملعب من أقوى ملاعب الحماس في الأليانز أرينا في مباراة حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية حيث يسعى كلا الفريقين وبقوة لانتزاع التأهل بأقصى جهد وقوة يمتلكها كل فريق وتكمن اثارة المباراة في أن نتيجة مباراة الذهاب لم تحسم أي شئ كونها انتهت بدون أهداف مما يمنح بطاقة العبور مباشرة للفريق الفائز بأي نتيجة.

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يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ كورة لايف كورة أون لاين مباراة ليفربول والبايرن بث مباشر الأسطورة، وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث تُذاع المباراة على قناة beIN sport HD1 بتعليق عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى وخليل البلوشي على القناة الصوتية الثانية.

وقد أعلن الألماني كلوب مدرب ليفربول أن الفريق ربما ستتاح له فرصة التقدم وخطف هدف لأن البافاري سيغير طريقة لعبه التي خاض بها مباراة الذهاب مما يسمح ببعض الحرية في الهجمات المرتدة للفريق.

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الفريقان يصلان ملعب الأليانز أرينا وسط استقبال من جماهير البايرن، وتوقعات بحضور جماهيري قوي للمباراة واللاعبون يستعدون لاجراء العمليات الاحمائية

لاعبي ليفربول على أرضية الملعب للعمليات الاحمائية وابتسامات بين اللاعبين وسط أجواء باردة

نهاية عمليات الاحماء واللاعبون يتجهون لأرض الملعب ودقائق على انطلاقة الشوط الأول

الدقيقة 26 ماني ينجح في احراز هدف جميل لليدز وليفربول يتقدم والبايرن في ورطة

الدقيقة 40: ماتيب يحرز هدف في مرماه والبايرن يعود للقاء بمساعدة ليفربول

بداية الشوط الثاني

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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت الأسطورة كورة ستار بث مباشر ليفربول اليوم مباراة ليفربول اليوم مباشر يوتيوب بدون تقطيع، ويدخل الريدز المباراة قادمين من انتصار كبير في الدوري الانجليزي حيث حقق الفريق فوز على بيرنلي برباعية مقابل هدفين سجلهما فرمينو وماني هدفين لكل لاعب وهو ما يضع البافاري تحت ضغط تأمين الدفاع لمقابلة الثلاثي الناري في خط هجوم ليفربول لتأمين المرتدات التي يتقنها ليفربول بسبب تواجد السرعات الكبيرة لدى جناحي الفريق ماني ومحمد صلاح.

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