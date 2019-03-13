محمد أبو تريكة: «عايزين صلاح أحسن واحد في الدنيا».. ولهذه الأسباب ننتقده

الوطن

وجه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، نصيحة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عقب أزمته خلال الأيام الماضية مع الجماهير بعد تصريحاته، التي أثارت الجدل، خلال مؤتمر الشراكة مع بنك الإسكندرية.

وقال «تريكة» في تصريحاته لشبكة «بي إن سبورت» بالاستويو التحليلي الخاص بمباراة ليفربول وبايرن: «إحنا كمصريين لما بنحب حد بنحبه أوي ولما بننتقده بننتقده بعشم».

وأضاف أبو تريكة: «المصريين عايزين صلاح أفضل واحد في الدنيا، فهو أصبح حاليا بطل للشعب المصري، والناس أصبحت تنسى مشاكلها بمشاهدة محمد صلاح».

وكان اللاعب...