الوطن
وجه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، نصيحة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عقب أزمته خلال الأيام الماضية مع الجماهير بعد تصريحاته، التي أثارت الجدل، خلال مؤتمر الشراكة مع بنك الإسكندرية.
وقال «تريكة» في تصريحاته لشبكة «بي إن سبورت» بالاستويو التحليلي الخاص بمباراة ليفربول وبايرن: «إحنا كمصريين لما بنحب حد بنحبه أوي ولما بننتقده بننتقده بعشم».
وأضاف أبو تريكة: «المصريين عايزين صلاح أفضل واحد في الدنيا، فهو أصبح حاليا بطل للشعب المصري، والناس أصبحت تنسى مشاكلها بمشاهدة محمد صلاح».
وكان اللاعب...
كانت هذه تفاصيل خبر محمد أبو تريكة: «عايزين صلاح أحسن واحد في الدنيا».. ولهذه الأسباب ننتقده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.