البايرن ضد ليفربول ضمن الأكثر بحثًا على «جوجل مصر»

الوطن

تصدر مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد ليفربول الإنجليزي، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا اليوم، بالإضافة إلى نادي يوفنتوس ومانشستر سيتي، قائمة الأكثر بحثًا عبر «جوجل مصر».

وفيما يلي يستعرض «الوطن سبورت»، قائمة الأكثر بحثًا عبر جوجل مصر، اليوم:

اليوفي

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مانشستر سيتي

مان سيتي ضد شالكه

البايرن ضد ليفربول

موعد مباراة ليفربول اليوم