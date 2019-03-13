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البايرن ضد ليفربول ضمن الأكثر بحثًا على «جوجل مصر»

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الوطن 

تصدر مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد الإنجليزي، في إياب دور الـ 16 من اليوم، بالإضافة إلى نادي يوفنتوس ومانشستر سيتي، قائمة الأكثر بحثًا عبر «جوجل مصر».

وفيما يلي يستعرض «الوطن سبورت»، قائمة الأكثر بحثًا عبر جوجل مصر، اليوم:

اليوفي

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مانشستر سيتي

مان سيتي ضد شالكه

البايرن ضد ليفربول

موعد مباراة ليفربول اليوم

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