أبو تريكة يخرج عن صمته ويعلق على أزمة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

دافع محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد الهجوم الذي تعرض لها بسبب تصريحاته الأخيرة.

وقال تريكة في تحليله لمباراة بايرن ميونيخ وليفربول بدوري الأبطال: "صلاح عمره ما اتكبر ومحب للخير، وهو بطل الشعب، الناس يجدوا نفسهم فيه، لأنه خرج من الطبقة الفقيرة بمصر".

وأكمل تريكة أن المصريين يريدون صلاح أفضل لاعب في العالم: "لما نتتقد ننتقد بشدة وبعشم".

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ونال محمد صلاح انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته عن أنه وصل لمستوى لم يصل إليه أي لاعب على المستوى العربي أو الإفريقي، قبل أن يرد اللاعب عبر حسابه الرسمي عبر تويتر، منتقدا ذلك الهجوم.

وعن غيابه عن التهديف، قال تريكة إن صلاح بحاجة للثقة للعودة للتهديف، مشيرًا إلى أنه سجل في مواقف صعبة قبل ذلك.

واختتم: "مستوى التفكير لدى اللاعب الأكثر سريعة لا يكون بنفس سرعته لو الذهن مش صافي ووجود عوائق تؤثر عليه سلبا، فتجعله مترددًا"، موجها نصيحة له: "يحتاج للهدوء".