أربعاء الأبطال.. لحظة بلحظة.. برشلونة 1 - 0 ليون.. ميسي يُسجل من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة برشلونة وليون في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة ليون كالتالي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ليونيل ميسي، إيفان راكيتيتش، آرثر.

الهجوم: سواريز و كوتينيو.

انتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

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مرور 5 دقائق سريعة من عمر الشوط الأول شهدت تصويبة صاروخية من ميسي أخرجها حارس ليون لركلة ركنية نُفذت فأخرجها دفاع ليون خارج منطقة جزائه.

مرور 15 دقيقة شهدت سيطرة من قبل لاعبي برشلونة؛ حيث حصل سواريز على مخالفة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15 سجلها ميسي ليتقدم لفريقه.

وتوقف اللعب بعد مرور 22 دقيقة من عمر الشوط الأول لإصابة حارس مرمى ليون خلال تصديه لفرصة من كوتينيو لاعب برشلونة.

وعاد اللعب مرة أخرى في الدقيقة 26 عقب تلقي حارس ليون العلاج داخل ملعب المباراة.

كوتينيو يختتم الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بتسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تمريرة سحرية من سواريز جعلته أمام المرمى الفارغ بعد سيطرة من قبل لاعبيه على مجريات الشوط.

الدقيقة 34: تبديل اضطراري لفريق ليون باستبدال حارسه.

الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدلاً من الضائع بعد مرور 45 دقيقة شهدت سيطرة في أغلب أحداثها من قبل لاعبي برشلونة؛ حيث نجحوا في تسجيل هدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين سجلهما ميسي وكوتينيو.