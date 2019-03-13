صور: مناوشات بين جماهير ليون والشرطة في كتالونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نشبت مناوشات مساء اليوم الأربعاء بين جماهير فريق ليون والشرطة الاسبانية في إقليم كتالونيا.
ويأتي ذلك قبل حلول ليون ضيوفًا على نظرائهم برشلونة في العاشرة من مساء اليوم بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وللمصادقة ساندت جماهير إسبانيول نظرائهم في ليون ضد الشرطة.
يُذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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