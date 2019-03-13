مباشر.. (بايرن 0 - ليفربول 1).. ماني يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة بايرن موينخ الألماني، وليفربول الإنجليزي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

بايرن يبدأ بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: مانويل نوير - الدفاع: رافينيا - سول - هوميلس - ألابا - الوسط: ألكنتارا - مارتينيز - وسط الهجوم: جنابري - رودريجيز - ريبيري - الهجوم: ليفاندوفسكي

أما ليفربول فيبدأ بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - الوسط: ميلنر - فينالدوم - هيندرسون - الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بسيطرة على الكرة من بايرن في وسط الملعب، وسط محاولات ضغط عالي من ليفربول.

ودفع كلوب بمحمد صلاح على الجانب الأيسر ليستغل بطء رافينا، على أن يقوم ماني بدور الجناح الأيمن.

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وسقط هيندرسون في الدقيقة السادسة بعد التحام في وسط الملعب، ليخرج للعلاج.

وسدد ألكنتارا تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة ولكن علت العارضة.

وطالب لاعبو بايرن بضربة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد كرة مشتركة بين ليفاندوفسكي وفان دايك، إلا أن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب.

وسقط هيندرسون مجددًا ليخرج ويحل بدلا منه فابينو في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 26، استغل ماني بطء رافينا ليتسلم الكرة قبله، ويمر من نوير ويضع الكرة في المرمى الخالي ليتقدم الريدز بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 39، ومن إحدى الكرات السريعة انطلق جنابري ولعب كرة عرضية، أخطأ ماتيب ليضع الكرة في مرماه مانحا البافاري التعادل.

وكاد ليفاندوفسكي أن يسجل الثاني بعد انفراده بأليسون في كرة مشكوك في وقوع المهاجم البولندي في التسلل، ولكنها حاول المرمى من حارس الريدز، لتطول الكرة وتتحول لضربة مرمى، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.