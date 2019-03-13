محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي الزمالك، إنه لا اساس من الصحة لما أثير في أحد المواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية بخصوص إيجابية بعض عينات التحليل للاعبي الفريق التي تم سحبها بعد انتهاء مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني، التي أقيمت الأحد الماضي.
وأوضح المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات رسمية مساء اليوم الأربعاء، أن تلك الشائعات ـ التي وصفها ـ بـ "المغرضة" الهدف منها التأثير على الفريق قبل خوض مباراة، الأحد المقبل أمام نصر حسين داي الجزائري.
وأتم أمير مرتضى منصور حديثه بالإشارة إلى استحالة تناول أي لاعب بالفريق أي أدوية قبل الرجوع إلى طبيب الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد رسمي من الزمالك على أزمة "منشطات طارق حامد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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