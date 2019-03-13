صلاح يقود هجوم ليفربول في المواجهة الصعبة أمام بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز للمواجهة الصعبة أمام بايرن ميونيخ، على ملعب الأخير أليانز أرينا بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. ويسعى صلاح ورفاقه لتعويض نتيجة الذهاب والتي انتهت سلبيا دون أهداف على ملعب الانفيلد. صلاح يقود الهجوم بجانب ماني، وفيرمينو، حيث يبدأ كلوب بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون الوسط: ميلنر - فينالدوم - هيندرسون Advertisements الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو أما بايرن ميونيخ، فيبدأ بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: مانويل نوير الدفاع: رافينيا - سول - هوميلس - ألابا الوسط: ألكنتارا - مارتينيز وسط الهجوم: جنابري - رودريجيز - ريبيري الهجوم: ليفاندوفسكي

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