برشلونة يُعلن تشكيله لمواجهة ليون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة التشكيل الذي سيخوض به مباراته في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء أمام أولمبيك ليون الفرنسي.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة ليون كالتالي:
المرمى: مارك أندري تير شتيجن.
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليت، جوردي ألبا.
خط الوسط: الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ليونيل ميسي، إيفان راكيتيتش، آرثر.
الهجوم: سواريز و كوتينيو.
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