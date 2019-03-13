بتروجت في معسكر بالإسماعيلية الجمعة المقبل

يواصل فريق بتروجت تدريباته بملعبه الفرعي ببتروسبورت تحت قيادة مدربه محمد عودة استعدادا للقاء بيراميدز يوم 1 ابريل المقبل في الجولة الـ 27 للدوري الممتاز. الجولة الـ 27 للدوري الممتاز. وسوف يغادر الفريق الى الإسماعيلية بعد غد " الجمعة" لإقامة معسكر هناك ، يلعب خلاله مباراتان وديتان خلال مع المصري البورسعيدى والانتاج الحربي يومى 22 و25 مارس الجاري.

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