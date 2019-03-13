اونلاين | Yalla Shoot يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف

تقام اليوم، الأربعاء، الثالث عشر من شهر مارس الجاري، العديد من المواجهات في مختلف البطولات، وهي على النحو التالي:

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ * ليفربول 22:00

برشلونة * ليون 22:00

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دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية * شنجهاي - الصين 12:00

كاواساكي فرونتال - اليابان * سيدني إف سي - أستراليا 12:00

بوريرام يونايتد - تايلاند * جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية 13:00

بكين جوان - الصين * أوراوا ريد دياموندز - اليابان 14:00