اونلاين | شاهد .. بث مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا .. يلا شوت بدون تقطيع

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تقام اليوم، الأربعاء، الثالث عشر من شهر مارس الجاري، العديد من المواجهات في مختلف البطولات، وهي على النحو التالي:
بايرن ميونخ * ليفربول 22:00
برشلونة * ليون 22:00
دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية * شنجهاي - الصين 12:00
كاواساكي فرونتال - اليابان * سيدني إف سي - أستراليا 12:00
بوريرام يونايتد - تايلاند * جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية 13:00
بكين جوان - الصين * أوراوا ريد دياموندز - اليابان 14:00