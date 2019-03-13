اونلاين | شاهد .. بث مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا .. يلا شوت بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد .. بث مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا .. يلا شوت بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم، الأربعاء، الثالث عشر من شهر مارس الجاري، العديد من المواجهات في مختلف البطولات، وهي على النحو التالي:

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ * ليفربول 22:00

برشلونة * ليون 22:00

Advertisements

دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية * شنجهاي - الصين 12:00

كاواساكي فرونتال - اليابان * سيدني إف سي - أستراليا 12:00

بوريرام يونايتد - تايلاند * جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية 13:00

بكين جوان - الصين * أوراوا ريد دياموندز - اليابان 14:00