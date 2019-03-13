اونلاين | liverpool (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الأربعاء | شاهد مباراة ليفربول اليوم

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liverpool (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الأربعاء | شاهد مباراة ليفربول اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم العربية والعالمية خلال الفترة الحالية الى كافة المنافسات واللقاءات بكافة الدوريات والمسابقات، حيث تعشق الجماهير حول العالم الكثير والكثير من نجوم الكرة تتابع كافة الاخبار الأندية و الصفقات والانتقالات، وخلال متابعة المنافسات المرتقبة والتي تلاقي شعبية كبيرة مسابقة دوري أبطال أوروبا التي تضم عدد كبير من نجوم الكرة الاوربية، حيث يستضيف نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره فريق بايرن ميونخ الالمانى فى أولي مباراة الذهاب ضمن ذهاب دور ال 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يلتقي فريقي ليفربول وبايرن ميونخ الألماني لقاء الإياب من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، دور الـ 16، النادي الإنجليزي ليفربول يواجه شبح الخروج من البطولة التي كان وصيفاً للبطل فيها العام الماضي، فهل ينجح في تجنب هذا المصير، والصعود من ملعب المنافس، أم سيكون ذلك صعب المنال، خصوصا أن مانويل نوير ورفاقه لا يسامحون في التحديات الكبيرة التي يقومون بها، ويأمل المنافس الألماني هو الآخر في الإستفادة من التعادل الأخير ضد الريدز في ملعبه وبين جماهيره، لينتصر ويصعد، فهل يتجنب الوصيف للعام الماضي مصير البطل العام الماضي والإقصاء المبكر، أم سيكون لنادي البايرن الفرصة من أجل الفوز وتحقيق تطلعات جماهيره.