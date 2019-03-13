اونلاين | انطلقت المباراة| مشاهدة .. بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ (بث ليفربول ضد بايرن ميونخ) live hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلقت المباراة| مشاهدة .. بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ (بث ليفربول ضد بايرن ميونخ) live hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشاهدون اليوم على موقع الخليج 365 الرياضي في الساعة العاشرة مساءا بث مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ في إياب دور ال١٦ لدوري أبطال أوروبا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة التعادل 0-0 .

ويسعى ليفربول في مباراة اليوم التأهل لدور ال ٨ على حساب بايرن ميونخ في البطولة التى جاء وصيفا لها العام الماضي بعد خسارة النهائي امام ريال مدريد الإسباني.

كما يسعى محمد صلاح لكسر الصيام التهديفي الذي لازمه لأربع مباريات متتالية وحالة الحزن التي يمر بها بعد الانتقادات التي وجهت له على خلفية تصريحاته الأخيرة واتهامه للمصريين بالكسل ورد عليها النجم المصري بأن البعض يحاول تضخيم اخطاؤه غير المقصودة .

Advertisements

يتسلح ليفربول بخط هجومه الناري بقيادة الثلاثي صلاح وماني فيرمينيو لاقصاء بايرن ميونخ ومواصلة مشواره لتحقيق لقب هذا الموسم .

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ.

يذاع البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ .