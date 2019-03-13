اونلاين | beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وليون | يلا شوت | كورة لايف

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beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وليون | يلا شوت | كورة لايف

في مباراة قوية يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره أولمبيك ليون الفرنسي، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، لحساب منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك خلال مواجهة يرغب فيها الفريق صاحب الأرض والجمهور ومدربه الإسباني إيرنيستو فالفيردي في تحقيق الفوز ولا شيء غيره لضمان الصعود للدور ربع النهائي وعدم تكرار ما حدث بمباراة الذهاب التي فشل الفريق الكتالوني في هز الشباك.

beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وليون | يلا شوت | كورة لايف

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريق الكتالوني ونظيره الفرنسي قد انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف على الأراضي الفرنسية، مما سيجعل اللقاء ناريا لرغبة الفريق صاحب الأرض والجمهور في الصعود، وسيعول الفريق الفرنسي كثيرا على خدمات نجمه الأول نبيل فقير الذي يعد أفضل لاعبي الفريق.

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beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وليون | يلا شوت | كورة لايف

على الجانب الأخر يعيش فريق برشلونة حالة رائعة وسييعول فالفيردي على نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيواريز وكوتينيو لقيادة الفريق لفوز هام يؤهله للثمانية الكبار للصراع على لقب دوري الأبطال، ويعد البارسا الفريق الإسيباني الوحيد الباقي.

beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وليون | يلا شوت | كورة لايف

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 2، ويتولى قيادة المباراة تحكيميا الحكم سيمون مارسينياك، ويتولى التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى والثانية كل من حفيظ دراجي + علي محمد علي.