اونلاين | koraonline تابع لايف ليفربول وبايرن ميونيخ مباشر يلا شوت .. ليفربول و بايرن ميونيخ البث المباشر yalla shoot

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يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره ليفربول الإنجليزي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، على ملعب آليانز آرينا، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي منبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك خلال مواجهة يرغب فيها الفريق صاحب الأرض والجمهور ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش في تحقيق الفوز ولا شيء غيره لضمان الصعود للدور ربع النهائي وعدم تكرار ما حدث بمباراة الذهاب التي فشل زعيم بافاريا في هز الشباك.

SIAR رابط Liverpool بث مباشر ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليومHD

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ:

انتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريق الألماني مع نظيره الإنجليزي قد انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف على الأراضي الإنجليزية، مما سيجعل اللقاء ناريا لرغبة الفريق صاحب الأرض والجمهور في الصعود، ويسعى بايرن لتحقيق الفوز بقيادة نجمه الأول ليفاندوفسكي، بينما سيعول الريدز على ثلاثي الفريق ماني وفيرمينيو وصلاح.

SIAR رابط Liverpool بث مباشر ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليومHD

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ:

وتعد مباراة اليوم مباراة هامة وخاصة للفرعون المصري محمد صلاح، لمصالحة جماهير الريدز، بعد الفترة السييئة التي يعيشها حيث فشل في التسجيل خلال أخر 4 لقاءات، وسييكون النجم المصري أحد أبرز أسلحة الألماني يورجن كلوب لتحقيق الانتصار في موقعة اليوم.

SIAR رابط Liverpool بث مباشر ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليومHD

توقيت مباراة بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 1، يتولى قيادة المباراة تحكيميا الحكم دانيلي أورساتو، يتولى التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى والثانية كل من عصام الشوالي + خليل البلوشي.

SIAR رابط Liverpool بث مباشر ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليومHD

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SIAR رابط Liverpool بث مباشر ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليومHD

يخوض نادي ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد ليفربول مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

SIAR رابط Liverpool بث مباشر ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليومHD

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي شهدت غياب تام لتثير الثلاثي النرعب "فيرمينو وصلاح وماني" حيث لم يقدموا مستوى جيد وسط تألق الألماني مانويل نوير حارس البايرن.

SIAR رابط Liverpool بث مباشر ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليومHD

وتنطلق مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

SIAR رابط Liverpool بث مباشر ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليومHD

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما.

SIAR رابط Liverpool بث مباشر ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليومHD

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.