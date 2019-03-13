رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة وليون (بث مباشر) 13 مارس في دوري أبطال أوروبا (شاهدوها الآن مباشرةٍ)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وليون (بث مباشر) 13 مارس في دوري أبطال أوروبا (شاهدوها الآن مباشرةٍ) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي برشلونة، منافسه فريق أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء 13 مارس في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرغب البارسا في تحقيق الفوز على نادي ليون الفرنسي، والتأهل إلى دور الربع نهائي من البطولة الأوروبية، من أجل عودة لقب دوري أبطال لخزائن الفريق الكتالوني.

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ويخشى البارسا سيناريو الريمونتادا الذي طال الأندية الإسبانية في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يرغب في تحقيق الفوز بأي نتيجة ضد الفريق الفرنسي.

حيث ودع نادي ريال مدريد بطل أوروبا البطولة، بعدما خسر أمام نادي اياكس امستردام الهولندي، بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين، بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وخسر في الإياب بنتيجة 4-1.

بينما خرج نادي أتليتكو مدريد من البطولة الأوروبية أمام نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، وانهزم في ملعب اليوفي ارينا بنتيجة 3-0 أمام السيدة العجوز.