رياضة | تصريح ناري من "ساري" بشأن انتقال هازارد لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من "ساري" بشأن انتقال هازارد لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي، على عودة الفرنسي زين الدين زيدان، لتدريب ريال مدريد الإسباني، وهل سيكون الأمر أصعب للحفاظ على البلجيكي إيدين هازارد.

وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة دينامو كييف: "عليك أن تسأل هازارد على ما أعتقد. لم أتحدث إلى إيدين عن زيدان. أنا لست قلقاً، أنت تعرف جيداً رأيي، أريد فقط اللاعبين الذين يرغبون باللعب لتشيلسي".

وأضاف ساري عن أرضية ملعب اللقاء: "كارثة، الأرضية ليست جيدة، أعتقد أنه أمر خطير، خطير حقاً. من الصعب لعب كرة قدم جيدة هنا في هذا الوضع. علينا تقبل ذلك. ليس هناك طريقة آخرى".