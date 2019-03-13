رياضة | الإسباني الفريد جولبي مديرا فنيا لمنتخب السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسباني الفريد جولبي مديرا فنيا لمنتخب السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي ابوفريخة تعيين المدرب الاسباني الفريد جولبي مديرا فنيا للمنتخب.

وسيعاون المدرب الاسباني، عصام عبد الحميد مدربا عاما، ووسام جابرواحمد فوزي مدربان.

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واستقر اتحاد السلة على اختيار المدرب البالغ من العمر 58 عاما، بعد دراسة العديد من السير الذاتية.

وعمل جولبي مدربا مع أندية ريال سرقسطة وجيرونا وليون المكسيكي، قبل أن يستقر به المقام مع نادي برشلونة الذي تولى معه الاشراف على قطاع الناشئين والفريق الثاني فيه في الفترة من عام 2015 إلى 2018.