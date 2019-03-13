رياضة | ساري: مواجهة دينامو كييف خطيرة جدًا.. وهذا هو موعد رحيلي

وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "قد تكون مباراة خطيرة، لقد رأيت مباريات الدوري الأوروبي الأخرى، إنها مباراة خطيرة للغاية بالنسبة لنا، نحتاج إلى الذهاب إلى الملعب والفوز بالمباراة، وليس التأهل فحسب".

وأضاف: "هل ستبقى في وظيفتك في نهاية الموسم؟ غداً لدينا مباراة مهمة للغاية، ثم مباراة ضد إيفرتون. الموسم القادم بعيد جداً. أريد أن أركز على هذه المباراة، لدينا الكثير من المباريات قبل إنتهاء الموسم".

وواصل: "نحن بحاجة إلى التركيز على المباراتين المُقبلة. نريد أن نكون في نهائي اليوروباليغ وفي المراكز الأربعة [في الدوري]".

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