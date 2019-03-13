رياضة | ساري: مواجهة دينامو كييف خطيرة جدًا.. وهذا هو موعد رحيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري: مواجهة دينامو كييف خطيرة جدًا.. وهذا هو موعد رحيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "هل ستبقى في وظيفتك في نهاية الموسم؟ غداً لدينا مباراة مهمة للغاية، ثم مباراة ضد إيفرتون. الموسم القادم بعيد جداً. أريد أن أركز على هذه المباراة، لدينا الكثير من المباريات قبل إنتهاء الموسم".
وواصل: "نحن بحاجة إلى التركيز على المباراتين المُقبلة. نريد أن نكون في نهائي اليوروباليغ وفي المراكز الأربعة [في الدوري]".
وتابع: "ماذا عن أمبادو & هودسون أودوي؟ لدي الكثير من اللاعبين، بالطبع أعلم أن أودوي هو الأهم بالنسبة لكم، لكن بالنسبة لي أريد أن أراهم جميعاً على نفس المستوى، أداء أودوي جيد جداً خلال الفترة الماضية، وسيظل في قائمة الـ18 لاعب، ولا أعرف إن كان سيبدأ".
وواصل: "أريد إرسال رسالة إلى الفريق مفادها أن المباراة مهمة للغاية. لا أريد إرتكاتب أي خطأ. كما تعلمون في المباراة الأخيرة، أودوي كان أول تغيير لنا [من الدكة]، لذلك تعلم أنني أفكر فيه في لكل مباراة".
واستطرد بالحديث عن جوانزالو هيجواين: "كان يعاني من الحمى بعد مباراة الدوري لمدة يومين، لذلك قررنا أمس تركه في المنزل للتعافي للمباراة القادمة".