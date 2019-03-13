رياضة | وكيل أعمال إيركسن يكشف إمكانية انتقاله لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل أعمال إيركسن يكشف إمكانية انتقاله لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مارتن شوتس، وكيل أعمال النجم الدانماركي كريستيان أريكسن، نجم وسط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على مستقبل موكله القادم.

وقال وكيل إيركسن حول الشائعات عن انتقال اللاعب لنادي ريال مدريد الإسباني مدريد بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الميرنجي: "لا أريد أن أضيف المزيد من التكهنات حول عقد ومستقبل أريكسن".

وأضاف قائلاً: "هو يركز فقط على كرة القدم، لقد تطور من مجرد موهبة إلى لاعب عالمي".