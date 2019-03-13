رياضة | KORA HD بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 13-3-2019 online live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KORA HD بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 13-3-2019 online live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

KORA HD بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 13-3-2019 online live

صلاح يعاني من بعض الضغوطات خلال الفترة الماضية بسبب غيابه عن التسجيل خلال آخر 5 مباريات على المستويين المحلي والأوروبي، حيث شهدت مباراة بورنموث في الجولة الـ26 آخر بصمات "مو" في شباك منافسيه.

فريق ليفربول الإنجليزي سيخوض مباراة حاسمة أمام بايرن ميونخ الألماني في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب أليانز آرينا في إطار إياب منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب آنفليد، ما يعني أن ليفربول أمامه فرصتين لاقتناص بطاقة التأهل إلى ربع نهائي الأبطال إما الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة إيجابية.

KORA HD بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 13-3-2019 online live

آمال جماهير ليفربول معلقة على عاتق الثلاثي محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني، لحجز بطاقة الصعود إلى ربع النهائي خاصة وأن الريدز هو وصيف النسخة الماضية.

خلال أكثر من مباراة حاسمة لليفربول، كان "مو" على الموعد سواء بتسجيله أهدافًا أو صناعتها لزملائه ليمنح فريقه 3 نقاط أو بطاقة صعود نستعرضها خلال الآتي:

KORA HD بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 13-3-2019 online live

في دوري أبطال أوروبا

موسم 17/18

* في أولى جولات دور المجموعات لليفربول في البطولة، التقى الريدز مع اشبيليه، سجل صلاح هدفًا في تعادل فريقه بنتيجة 2-2.

* في دور ربع النهائي أوقعت القرعة ليفربول في مواجهة مع مانشستر سيتي، سجل صلاح هدفًا وصنع آخر في مباراة الذهاب التي حسمها الريدز بثلاثية دون رد، وفي مباراة الإياب سجل "مو" هدفًا آخر في اللقاء الذي انتهى بخسارة البلو سكاي بنتيجة 2-1.

موسم 18/19

* في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال، تعقد موقف ليفربول في المجموعة بعدم خسارته أمام باريس سان جيرمان الذي تصدر المجموعة، واحتاج الريدز للفوز في المباراة الأخيرة أمام نابولي ليتساوى الفريقين في عدد النقاط ويتم اللجوء لنتيجة المواجهات المباشرة أو احتساب فارق الأهداف.

صلاح كان على الموعد وسجل هدف فريقه الوحيد الذي منحه بطاقة الصعود إلى دور الـ16 بعدما تساوى الفريقين في عدد النقاط والمواجهات المباشرة ليمنح فارق الأهداف الضوء الأخضر لرفاق يورجن كلوب للصعود إلى الأدوار الإقصائية.

KORA HD بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 13-3-2019 online live

في الدوري الإنجليزي

موسم 17/18

* افتتح ليفربول مباراة الجولة الأولى أمام واتفورد خارج ملعبه، سجل صلاح الهدف الثالث لفريقه وصنع آخر، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

Advertisements

* مباراة الجولة الخامسة امام بيرنلي، ليفربول كان متأخرًا بهدف قبل أن يتمكن الفرعون المصري من تسجيل هدف التعادل ليمنح فريقه نقطة بدلًا من الخسارة.

*مباراة ليستر سيتي بالجولة السادسة، ساهم "مو" في فوز الريدز بتسجيله هدفًا في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2.

* مباراة تشيلسي في الجولة الـ13 من بطولة الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل صلاح هدف فريقه الوحيد.

* مباراة إيفرتون بالجولة الـ16، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل "مو" هدف الريدز.

* في الجولة الـ19 حل ليفربول ضيفًا على آرسنال في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، وسجل صلاح هدفًا ليشارك زملائه في الحصول على نقطة.

*مباراة الجولة الـ21 جمعت ليفربول مع ليستر سيتي، سجل صلاح هدفي الريدز في المباراة التي شهدت خسارة الثعالب بنتيجة 2-1.

* مباراة الجولة الـ23، استضاف ليفربول على ملعبه آنفليد منافسه مانشستر سيتي، وألحق به أول خسارة في البطولة بعدما تفوق رفاق كلوب وحققوا الفوز بنتيجة 4-3، سجل صلاح هدفًا وصنع آخر.

KORA HD بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 13-3-2019 online live

* في الاسبوع الـ26 واجه ليفربول نظيره توتنهام، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، سجل مو هدفي الريدز.

* مباراة الجولة الـ27 أمام ساوثهامبتون شهدت تسجيل صلاح هدفًا وصناعة آخر ليهدي فريقه 3 نقاط بعد فوزه بنتيجة 2-2.

* مباراة واتفورد في الجولة الـ31 شهدت تسجيل صلاح أربعة أهداف بجانب صناعة الهدف الخامس ليفوز الريدز بخماسية دون رد.

* مباراة الجولة الـ32 منح الفرعون المصري فريقه 3 نقاط أخرى بعدما سجل هدف الفوز في مرمى كريستال بالاس خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

الموسم الحالي

* في مباراتي الجولة الثالثة أمام برايتون حسم محمد صلاح فوز الريدز بهدف دون رد، تكرر الأمر في مباراة الجولة الـ22 أمام الفريق ذاته، كما شهدت الجولة التاسعة أمام هدرسفيلد تسجيل "مو" هدف الفوز الوحيد في المباراة.

* في مباراة الجولة الـ16 لليفربول أمام بورنموث، شهدت تسجيل صلاح هاتريك ليساهم في فوز فريقه برباعية دون رد.

*مباراة الجولة الـ18 امام وولفرهامبتون سجل الفرعون المصري هدفًا وصنع آخر ليفوز الريدز بهدفين دون رد.

