رياضة | توتنهام يرغب في استعادة نجمه من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يرغب في استعادة نجمه من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يحاول أن يوقع مع الويلزي جاريث بيل، من ريال مدريد الإسباني على سبيل الاعارة لمدة عام.

وبحسب ما ذكرته "الآس" الإسبانية، فإنه لم تنتهي فترة زين الدين زيدان بشكل جيد مع بيل، فقد قيل إن زيزو ​​طلب رحيل بيل، وهو أمر لم يؤكده الويلزي لأي شخص.

إنه يعطي الانطباع بأن الثورة أو ما يريد القيام به زيدان من صلاحيات كاملة يحدث، بيل يرى انه لم يجد مقعدا مع الريال في الموسم القادم، والشيء التالي هو جعله يرى أنه يجب أن يذهب.

لن يكون من السهل مغادرة مدريد لعدة أسباب. بالنسبة للاندية الاخرى، لن يتم منح راتب البالغ 12 مليون دولار لأي شخص، كما لا يرغب أي شخص في دفع 70 مليون دولار أو أكثر من اجل بيل، وسيبلغ الـ30 عامًا في يوليو.

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مانشستر يونايتد، على سبيل المثال، لا ينوي إنفاق الكثير على لاعب في سنه، بيل لا يريد خفض راتبه، يعرف توتنهام أن مدريد سيذهب لصالح إريكسن (27 عام)، لكن إذا أرادوا استخدام بيل في العملية، يجب أن يأخذوا في الاعتبار أنهم لن يقدمو لبيل رواتب حتى نصف ما يتقاضاه في ريال مدريد.

كان لرئيسها دانييل ليفيه فكرة بارعة: طلب اعارة لمدة عام وكان على استعداد لدفع جزء بسيط من راتبه. هذا الاقتراح لم يصل إلى بيرنابيو. وفي كل مرة يتلقى فيها اللاعب الخيار، كانت الإجابة هي نفسها: لماذا؟ بعد اللعب في ريال مدريد لا يمكنك الذهاب إلى توتنهام.

استدعى ريان جيجز، مدرب ويلز، بيل أمس على الرغم من وضعه في مدريد، أصيب في مباراة اياكس، على الرغم من عدم وجود تقرير طبي صادر عن النادي.

اللاعب لم يسافر إلى بلد الوليد يوم الأحد الماضي، ومع ذلك، تم استدعائه لمباريات 20 مارس الودية ضد ترينيداد وتوباجو ، وبعد أربعة أيام ، ضد سلوفاكيا في كارديف، التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا عام 2020.