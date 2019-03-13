رياضة | وزير الرياضة يستجيب لطلب بطلة الأثقال بتطوير صالة مركز شباب المحسمة بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يستجيب لطلب بطلة الأثقال بتطوير صالة مركز شباب المحسمة بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنجاز اللاعبة نعمة سعيد بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية ببطولة العالم للشباب في رفع الاثقال المقامة بلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ٨ حتي ١٥ مارس الجاري.

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وقدم الوزير التهنئة للاعبة ولرئيس الاتحاد المصري محمود محجوب ومجلس ادارته على أدائها المميز، وقدرتها على تحقيق المراكز الأولى فى مختلف البطولات التي تشارك بها.

واستجاب الوزير لطلب بطلة مصر المتمثل في رفع كفاءة صالة رفع الأثقال بمركز شباب المحسمة بالإسماعيلية والذى خرجت منه اللاعبة ، وتزويده بأحدث الأجهزة خلال الأسبوع القادم لاسيما وأن المركز يقدم للمجتمع أبطالاً في رفع الاثقال.