رياضة | تقارير: بنزيما يفرض شخصيته القيادية على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: بنزيما يفرض شخصيته القيادية على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتم اختيار القادة في العديد من الأندية من قبل المدرب أو من يختاره اللاعبون في غرفة تغيير الملابس بينما في ريال مدريد يتم الإختيار وفق الأقدمية، لكن في حال لم تكن هذه سياسة النادي فإن كريم بنزيما كان سيتم اختياره من قبل زملائه لحمل شارة القيادة.

وأشارت صحيفة "الآس" إلى أن بنزيما هو الثالث من حيث ترتيب القادة بعد راموس ومارسيلو، لقد أظهر الفرنسي خصاله القيادية منذ بدء الموسم وبعد رحيل كرستيانو رونالدو.

تعامله مع ما يجري في الملعب دليل على ذلك. ليس فقط بتسجيله للعديد من الأهداف، حيث سجل صاحب الرقم 9 حتى الآن 22 هدفا يتربع بها على صدارة هدافي الفريق.