رياضة | تقارير: بنزيما يفرض شخصيته القيادية على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: بنزيما يفرض شخصيته القيادية على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتم اختيار القادة في العديد من الأندية من قبل المدرب أو من يختاره اللاعبون في غرفة تغيير الملابس بينما في ريال مدريد يتم الإختيار وفق الأقدمية، لكن في حال لم تكن هذه سياسة النادي فإن كريم بنزيما كان سيتم اختياره من قبل زملائه لحمل شارة القيادة.
وأشارت صحيفة "الآس" إلى أن بنزيما هو الثالث من حيث ترتيب القادة بعد راموس ومارسيلو، لقد أظهر الفرنسي خصاله القيادية منذ بدء الموسم وبعد رحيل كرستيانو رونالدو.
تعامله مع ما يجري في الملعب دليل على ذلك. ليس فقط بتسجيله للعديد من الأهداف، حيث سجل صاحب الرقم 9 حتى الآن 22 هدفا يتربع بها على صدارة هدافي الفريق.
يبدو كريم مقنعا من هذه الناحية، لكن أكثر ما يدهش الناس الذين لا يعرفونه شخصيا هو شخصيته التي يظهرها يوما تلو الآخر، مباراة تلو الأخرى، "أستطيع التحدث في غرفة الملابس لكنني أترك ذلك الأمر لمن يجيد التحدث بشكل أفضل، لكنني أُفضِّل التواصل على أرض الملعب، حيث أشعر بالراحة".
وهو ما يحدث، حيث نرى بنزيما يثرثر كثيرا خلال المباريات. لا يتوقف عن التحدث مع مودريتش على سبيل المثال، يخبره بتحرك أو تحسين للمنظومة الهجومية، هو أول من يحفز ويحيي زملاءه بعد تلقي مدريد لأي هدف.
كان ذلك الأمر واضحا يوم الأحد أمام بلد الوليد في الدقائق الأخيرة عندما طلب من فاييخو الهدوء عقب تسديدة متسرعة من الشاب الإسباني. وعندما يتعلق الأمر بالنواحي النفسية، يعرف كريم ما عليه فعله.
اللفتة الجميلة التي أظهرها لمارسيلو عندما ركض بنفسه ليمنحه شارة القيادة لحظة دخول البرازيلي لأرض الملعب، يقوم كريم بنزيما بأدواره بكل عظمة.
هذه أخبار سعيدة لريال مدريد ولزيدان الذي سيتمكن من الاعتماد على كريم القائد، ويعلم المدير الفني أن مواطنه سيكون أحد الأعمدة التي يبني عليها مشروعه الجديد.