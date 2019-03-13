رياضة | نوران جوهر و رنيم الوليلي إلى نصف نهائي بطولة بلاك بول للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوران جوهر و رنيم الوليلي إلى نصف نهائي بطولة بلاك بول للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهلت لاعبة أندية وادى دجلة نوران جوهر، إلى نصف نهائي بطولة بلاك بول للاسكواش بعد فوزها على هانيا الحمامي بنتيجة أشواط(3:1) بواقع نقاط (6:11)(11:7)(11:4) (11:4) .

وجاء ذلك في إطار منافسات الدور الربع النهائي من بطولة CIB بلاك بول للاسكواش التي ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش في الفترة من 11 مارس إلى 15 مارس 2019، والتي يأتي مجموع جوائزها 107,000دولار وبذلك تصعد نوران جوهر الى الدور النصف النهائي من البطولة.

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الدجلاوية رنيم الوليلي تتأهل إلى الدور النصف النهائي من بطولة CIB بلاك بول للاسكواش

كما نجحت بطلة وادى دجلة رنيم الوليلي، في التغلب على لورا مسارو بنتيجة أشواط(3:0) بواقع نقاط (11:7)(11:7) (11:4) ، لتتأهل لنصف نهائي البطولة نفسها.