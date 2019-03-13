رياضة | الجمعة.. وصول بطلة العالم لرفع الأثقال إلي أرض الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة.. وصول بطلة العالم لرفع الأثقال إلي أرض الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصل بطلة العالم لرفع الأثقال تحت 17 سنه نعمة سعيد ظهر الجمعه المقبل بعد تحقيق إنجازها التاريخي بخطف 3 ميداليات ذهبية في وزن 59كيلو جرام في النطر والكلين والمجموع في بطولة العالم لرفع الأثقال التي اقيمت في لاس فيجاس الامريكيه وتفوقت علي نظيرتها بطلة البرازيل نيكول سينتزا التي حصلت على الميدالية الفضيه بينما حصلت المكسيكية ماريانا علي البرونزية.

ومن جانبه أكد الكابتن محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال في تصريحات خاصه من امريكا سعادتي بالغة بحصول اللاعبه نعمة سعيد علي الميداليات الثلاثه الذهبية ونهديها للرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير الرياضي الدكتور أشرف صبحي وشعب مصر العظيم .

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ومن المقرر أن تصل اللاعبه والمدير الفني لمنتخب مصر لرفع الأثقال محمد موسي ظهر الجمعه المقبل وهناك استقبال رسمي وشعبي لها احتفالا بفوزها بالميداليات الذهبيه .

الجدير بالذكر أن نفس اللاعبة صاحبة حصلت علي الميداليه الفضيه في أولمبياد الشباب