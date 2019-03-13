رياضة | مانشستر سيتي يجدد عقد برناردو سيلفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يجدد عقد برناردو سيلفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في التوصل لإتفاق مع نجمه المتألق برناردو سيلفا، من أجل تجديد عقده مع النادي لسنوات عديدة.

وأعلن مانشستر سيتي، اليوم عن تجديد عقد متوسط الميدان، الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، لست سنوات مقبلة، بحسيث ينتهي العقد الجديد عام 2025.

ويأتي ذلك التجديد نظرًا لما يقدمه اللاعب في الموسم الجاري، عقب انضمامه لصفوف السيتيزينز من الموسم الماضي.